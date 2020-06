Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Daniel (30 años, Carabayllo). Estimada señora Magaly, no entiendo el malestar de mi novia Carla. Desde hace días está molesta conmigo porque no le encuentra gracia a los chistes que ahora hago para robarle una sonrisa.

Mi chica y yo estamos juntos desde hace cinco años. Por ello, no entiendo la razón de su enojo. Yo siempre he tenido un sentido del humor muy particular y ella lo ha aceptado e, incluso, se ha reído conmigo también.

En las últimas semanas he intentado subirle el ánimo con un par de memes que encontré en internet pero, para mi sorpresa, me terminó gritando. “Eres un insensible, no puedes bromear con eso. ¿No te das cuenta cuánto sufre la gente por la pandemia?”, me regañó furiosa.

Yo traté de explicarle que todo era un simple chiste y que, en realidad, nadie se toma en serio esos memes. En mi opinión, nadie se lo toma a pecho, a pesar de eso, no quiso escucharme y no me habló más.

Doctora, realmente no considero haber hecho mal, ni estar equivocado. Al contrario, creo que Carla está muy sensible por la coyuntura actual. Mi única intención era compartir algo que se me hizo gracioso. Entiendo que pueda ser sobre un tema delicado y algunos lo vean mal o como una burla, pero no es así.

Por el momento, lo único que quiero es que mi enamorada vuelva conmigo y que las cosas sean como antes. Me da mucho miedo que le ponga fin a la relación solo por una broma sin sentido. ¿Cómo puedo hacer para que me perdone? Ayúdeme, por favor.

Ojo al consejo

Querido Daniel, comprendo que tengas un peculiar sentido del humor, pero es incorrecto bromear sobre asuntos tan lamentables, especialmente ahora que nadie la está pasando bien. Ten en cuenta eso y cambia. Por otro lado, Carla está en su derecho de enojarse contigo. No obstante, es necesario que hablen para limar asperezas y entiendan sus puntos de vista. Suerte.