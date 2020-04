Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Dante (30 años, Carabayllo). Señora Moro, le confieso que mi relación con Josselyn no está en su mejor momento. Compartir todo el día juntos simplemente ha terminado por deteriorar nuestra relación y creo que, luego de la cuarentena, ya nada será igual entre nosotros.

Antes de estar encerrados en casa, la pasábamos bien y estábamos muy a gusto el uno con el otro. Yo salía con mis amigos, iba al gimnasio y jugaba fútbol todas las mañanas. De igual forma Josselyn hacía sus cosas por su lado, así los dos éramos felices con nuestro propio espacio.

Doctora, creo que ese es el problema, funcionamos bien por separado y no como pareja. Convivir mañana, tarde y noche se ha vuelto muy estresante, ambos estamos aburridos y ya no tenemos temas de conversación. La situación se ha vuelto incómoda y lo único que puedo hacer es ver televisión en silencio mientras ella me ignora con su celular. Esa es nuestra única rutina durante el aislamiento: trabajar e ignorarnos mutuamente.

Le juro que intenté solucionar las cosas y revivir nuestro amor, pero nada ha surtido efecto hasta ahora. No tenemos conexión, ni la química que teníamos antes.

No quiero tirar todos estos años a la borda y me apena mucho, pero tampoco quiero fingir más que soy feliz en esta casa y creo que mi novia piensa lo mismo. Estoy muy confundido.

¿Qué debería hacer, señora Magaly? Me encuentro confundido sobre mis sentimientos hacia ella. No estoy seguro si aún sigo amándola como antes. Ayuda.

Ojo al consejo

Dante, evidentemente ambos se han estado acostumbrado a vivir su propia privacidad. Es importante que cada uno tenga su propio espacio dentro de casa. Estar en cuarentena no significa que deban hacer todo juntos. Por ello, habla con Josselyn y motívala a realizar actividades que antes disfrutaba ella sola. No te desanimes y lucha por tu relación. Suerte.