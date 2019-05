Yo soy salsero y ella baila feo

Por: Magaly Moro

Julián (32, Surquillo). Ay, doctora Moro, estoy en un gran dilema. Yo soy 100% salsero y toda la vida he tenido a mi lado a mujeres muy capaces en este género, pero mi actual enamorada no solo baila mal la salsa, sino que tiene dos pies izquierdos.

A Mariana la conocí en la universidad. Me gustó su inteligencia, timidez, pero sobre todo la fama de “mujer difícil” que tenía entre mis amigos. Ella es extremadamente guapa, un mujerón de 1.80 m, caderona, con unos ojos color café y una sonrisa que mata a cualquiera.

Yo acepto que no soy el más atractivo, pero tengo gracia y carisma. Creo que por esta razón conquisté a mi adorable Mari. Lastimosamente, no todo es felicidad.

Apenas iniciamos la relación, nos fuimos a bailar y me di con la sorpresa de que mi chica era pésima en la pista de baile. No obstante, tuve la esperanza de entrenarla y que esto mejore con el paso del tiempo. Le juro que he pasado tardes enteras enseñándole a bailar, pero empiezo a creer que tiene graves problemas de motricidad.

Como no quise darme por vencido, la inscribí en clases de baile para ver si en manos de un experto las cosas cambiarían. ¿Cuál fue el resultado? Gasté más de 500 soles en vano.

Quizá le parezca tonto lo que le voy a decir, pero no puedo estar con una mujer incapaz de bailar. Siempre he sido el rey de la fiesta, pero ahora prefiero estar sentado antes que hacer un papelón con Mariana.

Incluso, últimamente me ha empezado a gustar una chica que baila como una diosa. ¿Qué consejo me da, doctora?

OJO CONSEJO:

Si Mariana no puede mejorar por más que lo intente, y para ti es demasiado importante, toma una decisión antes de que ocurra un engaño. Suerte.

