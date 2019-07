Youtuber se me declaró: "tengo temor que sus fans me traten mal por no aceptarlo"

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Daniela (21 años, Miraflores). Hace un año me empezaron a gustar dos gemelos que subían videos muy a menudo a su canal en YouTube. Me interesaron de tal manera que empecé a seguirlos en sus redes sociales. Sin darme cuenta, después de unos días ya había visto todos sus videos e incluso les había creado un fanpage para tener contacto con ellos.

Todo iba bien hasta que Javier, uno de ellos, empezó a seguirme en Twitter. Estaba muy emocionada. Empezamos a hablar por el chat privado de esta red social muy a menudo y nos hicimos amigos a distancia.

De pronto, un día se me declaró, me dijo que yo le gustaba mucho, que le parecía muy linda y que le encantaría que sea su novia. Yo no supe qué decir porque a mí desde el principio me gustó Jorge, el otro gemelo, pero Javier me ha dicho que, si aceptaba ser su novia, me llevaría de viaje a Estados Unidos para poder estar juntos, pero, doctora, no me gusta.

Yo todos los días sueño con su hermano, siempre he deseado que sea él quien me pida ser su novia, mas no este muchacho a quien veo solo como un amigo. Sin embargo, me da miedo que, si le digo eso, se acabe nuestra amistad. Además, tengo temor que sus fans me traten mal por no aceptarlo y se arme un drama. Por otro lado, no puedo negarlo, tengo muchas ganas de ir de viaje a Estados Unidos, es uno de mis más anhelados sueños. Doctora, ¿qué hago?, quisiera que me dé un consejo.

OJO CONSEJO:

Daniela, si no sientes nada por Javier, lo mejor es que seas sincera con él y le digas que solo lo ves como un amigo. Él sabrá entender tus sentimientos. Suerte.