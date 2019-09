Luego que Macarena Vélez, Joshelyn Trauco, además de otra mujer denunciarán al abogado Adolfo Bazán por tocamientos indebidos y violación sexual. Una nueva víctima de este sujeto lo señaló como su verdugo.

La joven, que prefiere mantener su identidad en reserva, se comunicó con el abogado de Macarena Vélez y el programa ‘Cuarto Poder’ para relatar lo que sufrió al lado del letrado Bazán Gutiérrez.

“Yo lo conocí socialmente en una discoteca, como cualquier chica de su edad que sale a disfrutar, yo no era una persona de tomar tanto, nunca he perdido el conocimiento, pero el caso sí fue así. Me comencé a sentir mal, me sentí mareada, sentí que me daba vueltas la cabeza, sentí que estaba perdiendo el conocimiento, me sentí como si estuviera mareada, drogada. Nunca en mi vida me había pasado eso”, afirmó la joven, quien también decidió mantenerse en el anonimato.

“Yo recuerdo que tomé unos tragos con este señor porque salimos socialmente. Como te comenté yo, salimos en grupo, pero me sentí mal y me fui del lugar, pero al irme esta persona me estaba acompañando, estaba atrás de mí. Yo recuerdo que él había sido el de las coordinaciones para salir y yo recuerdo que yo he estado normal con mis amigas, (pero) de la noche a la mañana me sentí mal, me fui y este sujeto estaba atrás de mí”, agregó.

Asimismo, indicó que solo recuerda algunos momentos, pero lo que le viene a su mente es la cama en la que fue presuntamente violada. Además, señaló que no sabe cómo llegó a su casa. Por ello, sospecha que Adolfo Bazán le habría echado algo a su bebida.

En el reportaje se hace hincapié en que dicha versión coincide con lo expresado por las otras denunciantes, por lo que se sospecha que se trataría del modus operandi de Adolfo Bazán.