Alcalde George Forsyth sobre desalojo de ambulantes en Gamarra: ¿cuándo los peruanos aprendemos? (VIDEO)

El alcalde George Forsyth se instaló en el Cerro San Cosme en La Victoria como había anunciado y respondió a uno de los problemas que aqueja a su distrito: el comercio ambulatorio en el emporio de Gamarra.

"La verdad, el día que ocurra el operativo están todos avisados, ya saben todos que el comercio ambulatorio está prohibido […]. Tenemos tres mil galerías para que se ubiquen, no se los estamos regalando, sino que les damos por un espacio de seis meses para que no se descapitalicen. Cuando intervienes te dicen: ‘no tengo cómo poner mi tienda', si no vas es porque no quieres y buscas excusas", declaró la autoridad edil de La Victoria.

“El tema es simple, ¿cuándo los peruanos aprendemos? A veces aprendemos cuando nos duele el bolsillo. La galería que permita guardar, sacar o entregar a los ambulantes sus cosas serán multados”, indicó George Forsyth.

Además, advirtió que en coordinación con los comerciantes formales, se les advirtió decomisar su mercadería y multados con S/ 16mil si es que venden sus productos en la calle o se la entregan a "jaladores".

Desalojo de ambulantes

Mientras que George Forsyth se instala en el Cerro San Cosme, la gerente de Fiscalización de la comuna victoriana Susel Paredes hizo un recorrido por las calles de Gamarra invocando a los ambulantes a retirarse pacíficamente para evitar el desalojo y decomiso de su mercadería.

