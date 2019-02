Ambulantes de La Victoria realizan plantón y enfrentan a George Forsyth (VIDEO)

Decena de vendedores ambulantes, que trabajan en la avenida Aviación, realizaron un plantón frente a la comuna del distrito de La Victoria, a fin de exigir que se anule la ordenanza 298, que prohíbe la venta ambulatoria.

Según los comerciantes, la ordenanza de la Municipalidad de la Victoria atenta contra sus derechos. Ellos pidieron diálogo con el alcalde George Forsyth.

"Está derogando la ordenanza 035 del año 2011, esa ordenanza consideraba al ambulante como un trabajador, lo reconocía y le daba derechos. Lamentablemente, con el alcalde Forsyth, ha derogado esa ordenanza y ha desconocido los derechos fundamentales de los trabajadores", dijo un ambulante.

"La constitución del Estado reconoce que toda persona tiene derecho a ejercer el libre comercio [...] Nuestro trabajo no está penalizado, nosotros exigimos nuestro derecho al trabajo", aseguró.

Diálogo

En otro momento, los comerciantes pidieron diálogo con la comuna de La Victoria: "Se va a convertir en una cárcel de trabajadores. Va a enrejar desde 28 de Julio hasta México, San Pablo y Aviación, lo va a enrejar. Dice solamente 'trabajarán los lustrabotas, los canillitas y los emolienteros' ¿y nosotros? Nosotros exigimos eso, el diálogo".

Pese a lo que exigen, el vendedor ambulante aceptó que trabajan en zonas indebidas.

"Nosotros trabajamos en la vereda [...] en La Victoria no está regulado nada, todo está hecho un desorden por culpa de las autoridades. El desorden no es culpa del ambulante, es culpa de las autoridades que le ha permitido que se tegurice en sitios que no debían estar".

