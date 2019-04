Abuelita sobrevivió al incendio en bus en Fiori y revela cómo salvó a su hermano mayor

Una anciana de 76 años logró escapar del incendio ocurrido en un bus en el terminal informal de Fiori y además salvó a su hermano de 87 años.

La mujer, identificada como Jana Ríos Rojas, reveló que se encontraba en el primer nivel del bus junto a su hermano. Ellos viajaban a Ferreñafe.

Al darse cuenta del incendio, la mujer se levantó y salió del lugar junto a su hermano en medio del caos: "El humo no nos dejaba hablar. Sentí el olor a gasolina, me levanté y agarré a mi hermano. 'Baja hermanito', le dije", contó Ríos Rojas.

La anciana contó que al salir, casi se cae por el caos de los pasajeros : "Tuve que levantarme. Un joven, un flaquito me jaló, me dijo 'baje señora' y yo le dije que estaba con mi hermano. No había nadie (de la empresa). Cada uno ha salido como ha podido".

