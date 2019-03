Arrojan de silla de ruedas a niña con parálisis cerebral en pleno colegio (VIDEO)

Una niña con parálisis cerebral fue arrojada de su silla de ruedas cuando se encontraba en el patio de su colegio, ubicado en el distrito de Magdalena.

El lamentable hecho ocurrió el pasado jueves, cuando la menor, de 16 años, se encontraba tranquilamente en el patio y fue empujada por una persona que todavía no ha sido identificada.

"El auxiliar no estaba en el salón, estaba en la puerta. Los niños estaban solos", indicó la madre de la menor.

Según la madre, el colegio de educación especial Corazón de María le comunicó que la niña se cayó en su salón, por lo que ella pidió las imágenes de las cámaras de seguridad: "Cuando llego me dicen que se ha caído sola, ¿cómo se va a caer mi hija si mi hija no me cae".

Asimismo, la familia presume que otro auxiliar habría lanzado a la niña de la silla de ruedas: "Yo puedo presumir que ha sido el auxiliar de turno tarde, que no sé, por un odio o algo que pudiera haber pasado, la ha empujado a mi cuñada".

La familia buscó ayuda en la comisaría de Magdalena, pero les dijeron que no podían recibir la denuncia porque esta queja tenían que hacerla en el libro de reclamaciones del colegio.

Cabe resaltar que la menor tiene una herida en el tabique y hematomas en el rostro.

