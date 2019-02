​Barras bravas amenazan de muerte a alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra (VIDEO)

Álvaro Paz de la Barra, burgomaestre del distrito de La Molina, denunció que ha recibido alrededor de 50 amenazas de muerte por parte de las barras bravas, luego de anunciar que presentará una demanda de amparo ante el Poder Judicial para impedir partidos en el estadio Monumental.

"Desadaptados me están amenazando de muerte. No hay que tener miedo, hay que definir, decidir. Por lo menos he recibido 50 amenazas, pero no voy a desistir", afirmó la autoridad edil, durante una concentración, junto a vecinos de Ate y La Molina, en el Óvalo Huarochirí, al que no asistió el alcalde de Ate, Erick Cuéllar, pese a que estuvo invitado.

Paz de la Barra añadió que cerrar la avenida Javier Prado y su prolongación es un "mecanismo de presión" a fin de que el Ministerio del Interior instale la mesa ejecutiva donde se garantice un plan vial y de seguridad.

"Desde hace años se habla de un proyecto de empadronamiento de hinchas, hasta ahora no se lleva acabo", enfatizó Paz de la Barra.

