Usuarios realizan caravana en protesta por norma que exige SOAT y brevete a bicimotos

Decenas de usuarios y distribuidores de motos y bicimotos eléctricas realizaron una caravana en protesta a la modificatoria del Reglamento Nacional Vehicular que exige a las infinitos y motos eléctricas contar con SOAT y brevete.

La caravana se realizó a lo largo de la avenida de la Peruanidad, en Jesús María, y aseguraron los usuarios que de persistir en esta norma que vulnera su derecho al libre tránsito realizarán una protesta en los exteriores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

"No estamos en contra de tener una placa o SOAT, pero éste no puede costar que el de una motocicleta lineal. Asimismo, no puede ser posible que un joven no pueda ir a la universidad en una bicimoto porque por ser menor de edad no pueda obtener brevete", dijo Lambert Avalos Guevara, vocero de la Asociación de Vehículos Eléctricos del Perú.

Según distribuidores de bicimotos y motos eléctricas, desde que se promulgó la norma la venta de estos productos se ha disminuido hasta en un 80% debido a los gastos adicionales para su uso como el SOAT para motos que cuestan aproximadamente 500 soles.





HAY MÁS...