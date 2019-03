Pasajeros de bus desnudan y castigan a correazos a ladrón de celulares (VIDEO)

Un presunto delincuente fue golpeado y desnudado por un grupo de pasajeros en un bus de transporte público en el distrito de Comas.

Según muestran las imágenes, el presunto ladrón ingresó al bus para intentar robar un celular a un pasajero, quien rápidamente logró reducirlo con ayuda de testigos.

Sin embargo, en lugar de llamar a la policía, los pasajeros agarraron a correazos al sujeto y le quitaron la ropa.

Pese a que había pasajeros reclamando por la forma de actuar de los hombres, estos no dejaron de agredir al presunto ladrón, quien lamentablemente no fue identificado ni capturado porque no se dio el aviso correspondiente a las autoridades.

Antes de ser obligado a bajar del bus, el sujeto pidió que le regresen su pantalón, pero los pasajeros se negaron a entregarlo.

