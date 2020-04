El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que se aplicarán multas en contra de las personas que infrinjan la disposición que se ha dado, como parte de la cuarentena, para que solo un miembro de la familia salga a realizar las compras básicas o trámites bancarios, para combatir así la aglomeración de personas que se ha visto a pesar del estado de emergencia decretado para combatir los casos de coronavirus (COVID-19).

“El decreto supremo que hoy estamos aprobando es, no solo ratificar la prohibición de la salida de más de una persona, sino evitar el contacto. No salgo con mi enamorada, con mis amigos para una ‘pichanguita’, o salgo y me encuentre en el súper para hacer vida social. Estamos atentando contra el esfuerzo para bajar esta curva (de contagios) que tiene que bajar aún más”, comentó el presidente durante su conferencia de hoy desde Palacio de Gobierno.

“Ahora la sanción con el decreto es con una multa. Quien no cumpla merecerá una multa. En el transcurso del día vamos a dar la aprobación de este decreto supremo y mañana tendrán los detalles”, añadió el mandatario, sin especificar los montos que significarán estas sanciones.

Martín Vizcarra comentó que, luego de las primeras cuatro semanas del estado de emergencia para frenar los contagios de coronavirus a nivel nacional han demostrado que se debe ser más estrictos para hacer respetar el aislamiento social y la inmovilización.

“(Esta medida es) para lograr tener mayores herramientas para el cumplimiento de lo que establecimos como Gobierno, que hasta que culmine el estado de emergencia el 26 de abril, solo pueda salir una persona por familia siempre y cuando sea estrictamente necesario, porque seguimos viendo aglomeraciones mayores a las que establecen las condiciones para poder controlar el contagio”, acotó el presidente.

Martín Vizcarra informó que, a la fecha, se han tomado 87.116 muestras a nivel nacional, entre pruebas moleculares y pruebas rápidas. De ellas, 77.382 han sido negativas y 9.748 han sido positivas para coronavirus (COVID-19).

