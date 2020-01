Elecciones 2016: Policía Nacional y JNE en alerta por ley Seca [VIDEO]

Todo va quedando listo para los comicios electorales que se darán este domingo 10 de abril, donde se elegirán al presidente de la República, Congresistas y miembros del Parlamento Andino. Por ello, el gerente de seguridad de la Oficina Nacional de Procesos electorales (ONPE), Fernando López, informó que desde la medianoche de este viernes se entregará las cédulas de votación.

El representante de la Oficina Nacional de procesos electorales (ONPE) añadió que en provincia, ya fue entregado el material electoral. Además, afirmó que inspeccionarán los alrededores de los colegios para que no haya ningún cartel, afiche o propaganda alusiva a algún candidato presidencial.

A su turno, el jefe de la región policial Lima , general Gentiles Vargas, informó que mil 800 policías resguardaran la seguridad de los electores en los alrededores de los centros educativos . Añadió que muchos de ellos se nimetizaran para captura en el acto a cualquier sospechoso.

Por otro lado, recomendó que se turnen con sus familiares a fin de no deja sola la vivienda y no ser víctima de la delincuencia, no llevar objetos de valor como joyas y transportarse en vehículos públicos a fin de evitar la congestión vehicular.

RESULTADO DE LAS ELECCIONES

El primer avance de los resultados de las elecciones generales 2016 se dará a conocer el mismo domingo 10 de abril a las 23:00 horas, así lo aseguró el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Mariano Cucho.

El representante de esta institución detalló que el primer reporte será del conteo al 30% , posteriormente se dará a conocer más resultados de manera progresiva hasta llegar al 100 %, ello referido a la elección de Presidente y vicepresidentes de la República; así como a los congresistas y representantes peruanos ante el Parlamento Andino.





