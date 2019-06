Empresario árabe revela que busca esposa y esto dijo sobre las mujeres peruanas│VIDEO

El empresario árabe Yaqoob Yusuf Ahmed Mubarak regresó al Perú para cumplir su promesa y entregar las primeras donaciones para el colegio del niño Víctor Martín en Moche, La Libertad.

Sin embargo, el empresario reveló haberse enamorado del Perú, por lo que está interesado en realizar negocios en nuestro país.

Durante una entrevista con Domingo al Día, Yaqoob Yusuf Ahmed Mubarak señaló, entre risas, que quería casarse con una mujer latina.

En un primer momento quería que su esposa sea mexicana, país donde vive su socio y abogado, pero habría cambiado de idea.

"Yo andaba en busca de experiencias a fin de poder casarme con una mujer latina. Creía que era más probable que esto pasara en México, pero ahora Perú me ha hecho cambiar de idea", dijo entre risas.

En otro momento, resaltó lo que había escuchado de Perú antes de visitar nuestro país: "Hay dos cosas verdaderamente maravillosas en Perú. Machu Picchu y las mujeres peruanas".

Niñez

Según Yaqoob Yusuf Ahmed Mubarak, las obras sociales que realiza en diferentes partes del mundo son producto de la importancia que le da a la educación. En ese sentido, el empresario contó parte de la historia de su niñez.

"Tenía una casa, un techo, comida, pero no se trata de eso. La mala experiencia fue no haber sido querido. Nadie me trató con cariño, fui muy solitario en mi niñez, no le importaba a nadie", reveló.