Familia queda "en shock" porque les llegó un recibo de agua de S/ 15 mil (VIDEO)

Una familia que reside en el distrito de Chorrillos denunció que les llegó un recibo de agua de S/ 15 mil en diciembre pasado. Al respecto, Sedapal indicó que se trataba de un caso "atípico".

La vecina Elizabeth Bravo quedó sorprendida cuando, al revisar su recibo de agua, este les cobraba S/ 15,332.57 por diciembre del 2018. Esto superaba por mucho los 90 soles que pagaban en meses anteriores.

Ante este excesivo cobro, la mujer acudió a Sedapal para realizar la denuncia.

“Me dijeron que esto era algo atípico. Los inspectores llegaron y la resolución que me dieron fue denegada. Han venido dos veces los geófonos y han detectado fuga en el primer baño, he roto el baño y no ha encontrado fuga”, manifestó la vecina.

Ha pasado más de un mes de la denuncia y Sedapal se pronunció a través de un comunicado, asegurando que este caso "fue clasificado como atípico" porque "supera en más del 100% al promedio histórico de consumo del usuario y es igual o mayor a dos asignaciones de consumo”.

Asimismo, Sedapal explicó cuál sería el problema en la casa: “El 04 de enero del 2019 se realizó la inspección, comprobándose que la conexión abastece a una unidad de uso doméstico y otra unidad de uso comercial (farmacia) ocupado, verificándose que cerrando los puntos de agua el medidor sigue registrando consumo (posible fuga no visible)”.

De acuerdo a la entidad estatal, tras una inspección se detectó la existencia de una fuga de agua. Por este motivo le pidieron a Elizabeth Bravo que repare las instalaciones internas, pero afirman que la usuaria no lo hizo.

Sedapal explicó que el recibo de agua se podrá refacturar cuando Elizabeth Bravo repare las instalaciones internas.





