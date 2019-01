Familiares buscan a padre de familia que cayó al río Rímac por alimentar a sus cuyes

Un padre de familia desapareció la tarde del último sábado, tras resbalar con una piedra cuando alimentaba a sus amados animales en su casa y caer a las aguas del río Rímac, en San Martín de Porres.

Luego de jugar fulbito y libar cerveza con sus amigos, Juan Arnaldo García Ponce (59) se dirigió a su vivienda de la cuadra seis del jirón Ciro Alegría para alimentar a sus mascotas. “Nuestra casa está a orillas del río. Todas las tardes, mi pareja iba al patio para alimentar a sus animales”, informó Delia Martínez, conviviente de Juan García.

Nos percatamos porque nuestro perro llamado Bull ladraba sin parar mirando al río. “Cuando salí al patio, ya no estaba mi padre. Miré hacia el río y no lo hallé. El perro no paraba de ladrar y por eso presumí que él cayó a las caudalosas aguas. La denuncia por desaparición fue puesta en la comisaría del sector”, informó a la Policía Juana García, hija del desaparecido.

(FOTO) Delia Martínez

Familiares y amigos de Juan García lo buscan desesperadamente. “Mi hija se fue al Callao, porque le avisaron que habían encontrado un cuerpo en una playa. Hasta ahora no nos han confirmado si se trata de mi pareja”, sostuvo Delia Martínez.

Ella pidió a las autoridades que la ayuden a encontrar a su pareja, con quien tiene 40 años de convivencia.

