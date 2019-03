Hermana de mujer asesinada con su bebé relató cómo expareja la convencía que no lo denuncie (VIDEO)

Una terrible noticia se dio a conocer en la madrugada. Encontraron a una mujer con su hija de un año y seis meses muertas, víctimas de un nuevo feminicidio y parricidio.

Herlinda Alania Márquez tenía una complicada relación con Aurelio Suler Rámirez, quien sería el culpable de dicho asesinato y ahora se encuentra no habido.

La hermana de la víctima decidió hablar y contar que dicho sujeto golpeaba a su pareja.

¿Cómo inició la relación?

Julia contó a OJO que el sujeto tenía una familia y cuando se conocieron ella salió embarazada. Jamás convivieron y él solo le pasaba el pago para su bebé.

Sin embargo, la conducta violenta siempre estuvo ahí.

"Quiso ahorcarla con el cargador, ella estaba con su bebé cargado, se desmayó. (ella le dijo)'No sé cómo reaccioné y salí gritando". Como vive al hombre al lado de la comisaría, un policía la apoyo y dijo que iba a poner denuncia", comentó.

Pero no lo llegó a hacer pues el hombre la chantajeó con el pago de su pensión. "No me denuncies, porque me van a sacar de mi trabajo y no te voy a poder dar dinero", le dijo el, ahora, prófugo a la víctima.





