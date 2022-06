El Festival Pura Calle se inaugura hoy en la capital con una fiesta y cuyas presentaciones arrancan en el Parque de la Exposición. En esta oportunidad, Michael Grijalva, bailarín de hip hop y house, participó del programa “Ojo en Familia”, donde dio detalles de la nueva edición del encuentro que busca ser una plataforma preventiva de involucramiento social del sector juvenil y dejar de lado posibles conductas de riesgo en la sociedad.

Interés. El joven contó que se inició en el mundo del baile y la música con un proyecto llamado "Ángeles D1", de la escuela de baile donde participaba, a donde llegó por invitación de Vania Masías.

Especialidad. Grijalva comenta al tomarlo profesionalmente se ha especializado en las danzas urbanas, específicamente en el hip hop y el house.

Concursos internacionales. Como coreógrafo y bailarín, Michael Grijalva participó en un festival en New York (EE.UU.) con la presentación "No juegues con el diablo". "Lo que siempre queremos aportar cuando salimos es que mezclemos las danzas urbanas o danzas clásicas como el ballet, pero siempre con nuestro floclore", recalca el artista.

Mayor satisfacción. "Me ha permitido vivir haciendo lo que me gusta hacer, que en verdad no lo tomo como un trabajo porque lo disfruto y lo hago todo el día", manifiesta Michael Grijalva. De esta manera, sostiene que el rubro ha ido mejorando en el Perú desde los primero aportes de Vania Masías.

Sobre Pura Calle. El festival va del 10 al 12 de junio, con clases magistrales a cargo de profesores de Estados Unidos y Europa. "Justo hoy está llegando el creador de uno de los estilos de las danzas urbanas, Popping, Boogaloo Sam", comentó Grijalva. Según el artistas, se espera el arribo de delegaciones internacionales que planean asistir y ser parte del festival en Lima.

La entradas están a la venta desde 10 soles en los locales de la escuela D1, en Magdalena y Chorrillos; mientras que en la discoteca Help Retro Bar será de 20 soles.

