George Forsyth feliz por donación para combatir la informalidad en La Victoria

La Municipalidad de La Victoria recibió un donativo de motocicletas por parte de la empresa privada, para potenciar sus labores contra la informalidad y la delincuencia en el distrito.

El alcalde George Forsyth fue el encargado de recibir los 10 vehículos, que serán destinados a la flamante gerencia de Transporte Urbano, a fin de poner orden en las vías de la jurisdicción, afectadas por autos, camiones y enormes buses de empresas de transporte, que se estacionan en zonas rígidas, pasando por alto las normas.

"Esta es una gran donación, que nos va a permitir continuar con nuestras labores. Cuando llegue al municipio, sabía que no iba a poder administrar nada porque en La Victoria no hay recursos, por eso agradezco a todos los que apoyan nuestra gestión", señaló Forsyth, quien recordó que los empresarios de Gamarra la habían entregado una donación (no dinero) para luchar contra la delincuencia.

"Las motos donadas serán puesta en operaciones inmediatamente", según afirmó el alcalde distrital, quien estuvo acompañado por su gerenta de Fiscalización y Seguridad ciudadana, Susel Paredes.

