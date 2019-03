​Hombre muere cuando estaba en caja de conocido supermercado (FOTOS)

Esta tarde, un hombre perdió la vida al interior de un conocido supermercado de Chacarilla, en Surco.

El señor sufrió un desmayo en la zona de cajas y cuando estaba a punto de irse del Wong de Chacarilla.

Testigos cuentan que nadie lo auxilió cuando se desmayó y que fue una clienta quien llamó a su hijo que es médico y que trabaja a solo dos cuadras de allí para que ayude en la emergencia.

Los administradores ordenaron el cierre de la tienda. Mientras el médico, identificado como Daniel Saco-Vertiz, y quien atendió a la víctima, habló sobre lo sucedido:

Señores de Wong y Wong - Chacarilla el día de hoy mi madre mientras hacia sus compras de la semana me llamo por teléfono angustiada porque había un señor en la caja que se había caído y no respiraba, al ver que nadie reaccionaba de manera correcta me llamó por teléfono ya que trabajo a 2 cuadras para auxiliar al señor ya que soy médico, he estado más de 15 minutos intentando reanimar al señor hasta que llegó el SAMU pero el señor lamentablemente falleció.

Les escribo no para criticar ni para hacer cargamontón ni mucho menos , solo les pido que así como ganan muchísimo dinero diariamente en las compras de toda la gente que va a sus establecimientos , inviertan en protocolos de seguridad que sean prácticos ya que nadie sabía que hacer más que amontonarse y echar aire en vez de haber alguien que sepa que hacer o por lo menos reaccionar de una manera adecuada e invertir en desfibriladores automáticos como los que hay en los aeropuertos o lugares con mucho público para poder tener alguna opción de ayudar a la gente en caso se presente una emergencia... he tenido que esperar más de 20 minutos a que llegue uno haciendo RCP y eso es algo que deberían tener en cada tienda ya que entra y sale mucho público diariamente y van muchas personas mayores que pueden tener una emergencia de este tipo.

Se los pido como ciudadano, vecino del distrito, usuario de sus tiendas y cómo médico ya que sin buenos protocolos y sin desfibriladores las posibilidades de salvar a alguien son casi nulas en estos casos. Que sirva lamentablemente de experiencia para que se pongan las pilas en materia de seguridad.

Mi más sentido pésame para la familia de este señor.

Wong responde tras muerte de cliente:

El establecimiento Wong no fue ajeno a la muerte de su cliente y emitió un comunicado aclarando que se cumplieron los protocolos tras el desmayo súbito del hombre.

Ante el sensible fallecimiento de nuestro cliente, ocurrido hoy martes 12 de marzo en nuestra tienda Wong de Chacarilla, expresamos ante todo nuestro más sentido pésame a sus familiares.

El suceso se dio al promediar la una de la tarde, cuando el señor súbitamente se desmayó encontrándose en una de nuestras cajas. De inmediato, se activaron nuestros protocolos de seguridad y personal preparado le aplicó los primeros auxilios.

En paralelo, conforme a nuestros procedimientos, se dio aviso a la Policía, al Cuerpo General de Bomberos y al Sistema de Atención Móvil de Urgencia, quienes se apersonaron, pero lamentablemente determinaron su reciente fallecimiento por causas naturales.

Considerando lo sensible de la situación, procedimos a cerrar nuestra tienda para brindar soporte a los familiares y colaborar con las autoridades.

Reiteramos nuestras más profundas condolencias y nuestra disposición para prestar el apoyo necesario.

