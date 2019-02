​Ingeniera discrimina, golpea e insulta a vigía de carretera: “tú no eres nadie, chola de m…” (VIDEO)

Un video está causando polémica en redes sociales y no es para menos pues una mujer lanza innumerables improperios contra una trabajadora de la carretera, conocida como vigía.

La vigía, quien apoya en el desvió de los vehículos en la obra de la variante de Uchumayo, en Arequipa, fue tratada con discriminación por la ingeniera quien la tilda de “chola”, “salvaje”, “porquería”, entre otros.

Minutos previos al video, la vigía señaló con la paleta que estaba prohibido el pase. Sin embargo, la conductora no hizo caso y pasó de largo. En ese momento, el auto le pasó por los pies a la trabajadora.

La conductora bajó de su auto y empezó el sinfín de insultos y hasta amenazas.

“Que ch… te crees, chola de m…, yo te voy a denunciar, tú no sabes con quién te has metido coj…, tú no eres nadie para meterme eso. ¿Qué te he hecho salvaje? Fuera de acá porquería, salvaje de m… quién m… te crees tú b…, no eres nada. Te acordarás de mí basura”, fueron parte de los improperios que lanzó contra la trabajadora.

"¿Cómo te llamas ba…?, dame tu nombre, no te preocupes es…, te voy a reportar, te acordarás de mí ba…, es…”, le reprochó.

Se conoció que la Defensoría del Pueblo intervendrá en el caso.

