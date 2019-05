Intentan colocar malla para evitar accidentes en Ventanilla y vecinos se pelean con agentes | VIDEO

El paradero 8 de la avenida Néstor Gambetta en Ventanilla sigue siendo un peligro constante para los vecinos que se abstienen a cruzar la vía rápida por el puente peatonal y cruzan la pista poniendo en riesgo sus vidas.

Hasta el momento ha visto 3 atropellados en los que va del año en el mismo lugar, uno de ellos falleció por el fuerte impacto.

Sin embargo, esta escalofriante cifra parece no importante a los vecinos, quienes no dejaron a agentes municipales colocar una reja que faltaba, y por donde cruzaban la vía. Es más, luego que el municipio puede colocar, estos deciden sacarlo y llevárselo como si no pasara nada.

El insólito hecho se dio el lunes 29 de abril, cuando los agentes no pudieron colocar la reja ante la insistencia de las personas, que prefieren seguir arriesgando la vida de los demás.

