Lady Guillén y Cindy Contreras: Investigarán sentencia a agresores

Las polémicas sentencias que dejaron en libertad a Adriano Pozo y Rony García, agresores de Lady Guillén y Cindy Contreras, respectivamente, serán investigados por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), a pedido del presidente del Poder Judicial, doctor Víctor Ticona Postigo.

La autoridad solicitó que se realice "una pronta indagación" a las decisiones judiciales adoptadas por el Juzgado Penal Colegiado de Ayacucho y la Primera Sala Penal con Reos en Cárcel de Lima Norte, a fin de evaluar si los jueces que la conforman incurrieron en inconducta funcional.

Mediante un oficio, Víctor Ticona Postigo le pide a la jefa de la OCMA, Ana María Aranda Rodríguez, que proceda de acuerdo con sus atribuciones e informe a la brevedad sobre las medidas adoptadas. "Si los magistrados incurrieron en responsabilidad funcional deben recibir una drástica sanción", manifestó.

Asimismo, precisó que en ambos casos se tratan de resoluciones judiciales no definitivas, por cuanto pueden ser apeladas ante la instancia superior que evaluará el caso y, en su momento, emitirá la resolución correspondiente.

SEGUIRÉ LUCHANDO

Lady Guillén señaló que no descansará hasta que el Poder Judicial le imponga la pena respectiva a su expareja, Ronny García, quien fue condenado a cuatro años de prisión suspendida por agredirla brutalmente y desfigurarle el rostro en 2012.

Lady Guillén fue hasta el Poder Judicial de Lima Norte, para presentar una rectificación a la sentencia que dictó la Primera Sala para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima.

“El Ministerio Público tiene que presentar el recurso de inmunidad ante la Corte Suprema el día de hoy (ayer). Solo tiene 24 horas para que lo haga y de esta forma tendré un buen argumento para pelearlo y se me haga justicia. He tenido que rogar al fiscal porque se tienen que respetar mis derechos. Él me ha dado su palabra”, sostuvo a OJO Lady Guillén.

MIRA ESTO:

Lady Guillén tras sentencia Rony García: Seguiré luchando

Lady Guillén: Farándula critica sentencia leve a Ronny García

Lady Guillén llora y pide esto a PPK tras sentencia a Rony García