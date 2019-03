Padre no reconoce a hijo que padece extraña enfermedad (VIDEO)

Nicolás solo tiene un año y nueve meses, pero no recibe ayuda alguna de su padre, el empresario Ismael Rubio Marcovich, que no quiere reconocerlo y pone trabas en el proceso legal.

Albina Núñez, madre del bebé, afirma a ATV que ella no pediría la pensión de alimentos, si es que su hijo no tuviera una rara enfermedad que no le permite tener una vida normal.

Nicolas nació con el síndrome de moebius, una enfermedad que no le permite mover los músculos del cuerpo, por lo que todos los días lo lleva a terapia y toma distintos medicamentos. La madre tuvo que dejar su trabajo, ya que debe estar siempre con su bebé y el dinero que consigue de colectas la ayudan a poder costear los gastos de su hijo.

Es más contó cómo él no asistió a las audiencias donde se iban a determinar la fecha de la toma del ADN. Dicho programa se comunicó con el padre del menor y este comentó que sí ha querido hacer la prueba de ADN, pero la mujer no lo ha dejado.

Sin embargo, en una audiencia del año pasado él afirmó que faltó porque estaba enfermo, pero al ver su record migratorio se conoció que estaba en el Mundial en Rusia.

