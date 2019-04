Joven golpea a señor y llama "vieja ignorante" a mujer porque le dijeron que no use asiento reservado

Un usuario de Facebook denunció a una mujer por atacar a un grupo de pasajeros y fumar al interior de un bus de transporte público.

Según se informó, la gresca inició cuando los pasajeros reclamaron a la mujer por usar un asiento reservado.

Esto enfureció a la fémina, quien finalmente se paró pero no dudó en golpear a un hombre y llamar "vieja ignorante" a otra señora.

"Eres un mari*** por faltar el respeto a las mujeres, porque me ves flaquita piensas que no me sé defender, mari*** de m****", le dijo la mujer al hombre que le había llamado la atención.

"No me voy a bajar, estoy fumando y qué", respondió cuando le reclamaron porque había prendido un cigarro al interior del bus.

La fémina también atacó a una señora que la confundió con una mujer venezolana: "¿Venezolana? ¿qué ch... tiene la venezolana con usted? Usted es otra vieja ignorante".

