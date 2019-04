Joven que atropelló a mujer con scooter eléctrico rompe su silencio (VIDEO)

Tras la difusión de las imágenes en donde se aprecia el accidente de una mujer siendo impactada por una scooter en San Isidro, el responsable habló para las cámaras de televisión.

Alvaro Rodríguez Carvajal de 21 años, quien accidentó a la mujer pidió disculpas por lo ocurrido y señaló que espera la pronta recuperación de Ana María Rivera de 63 años de edad.

"Lamentablemente ocurrió esto. Pido mis disculpas a la señora Ana María y a su familia. Este hecho no fue algo que yo haya podido prever. Fue un tema casual, porque yo iba por la vereda y la señora justo salió y no pude frenar el scooter".

"Quise sostener a la señora, pero pasó lo que pasó. Pido nuevamente mis disculpas y espero que se mejor, espero que esté bien".

¿Cómo sucedió el accidente?

El joven de 21 años contó cómo sucedió el accidente. Relató que iba por la pista, pero que desafortunadamente decidió subir a la vereda debido a que los conductores no le dejaban manejar el scooter.

"Yo fui por la pista por unos minutos y lamentablemente tuve que subir a la vereda porque los choferes te botan y fui a una velocidad más o menos prudente y pasó lo que pasó. Lamentablemente había un muro que impidió que ni ella ni yo nos percatáramos de nuestras presencias. Yo iba a 15 kilómetros por hora. Los scooter llegan hasta 25 kilómetros por hora y el mio llegaba hasta 22".

Finalmente dijo que trató de comunicarse con la señora accidentada, pero fue complicado. "El día del accidente me traté de comunicarme con la señora y su compañero me dijo que tenía una traumatismo y una fractura en el hombro. Luego no pude tener más comunicación, estuve dos días en la comisaría. Ya no pude comunicarme con su compañero y solo esperé las noticias".

