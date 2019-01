Dirigente de Gamarra pide a George Forsyth que "se ponga los pantalones" (VIDEO)

El emporio de Gamarra, en La Victoria, volvió a ser tomada en su totalidad por el comercio ambulatorio, alentada por la mafia de cobro de cupos.

En un recorrido, este diario comprobó como los jirones Italia, Isabel La Católica, Sebastián Barranca, Unanue, Humbolt, así como la intersección con la avenida 28 de julio, están invadidos por los ambulantes, en su mayoría venezolanos.

Piden más responsabilidad al alcalde

Frente a este escenario, el dirigente Diógenes Alva, responsabilizó de esta caótica situación al alcalde George Forsyth.

"Por qué una vez que resultó elegido no vino a Gamarra, vio lo que estaba pasando y planificó, en vez de salir ahora a decir me están amenazando , no lo que a este señor le falta son h... y pantalones, porque si ha aceptado ser autoridad, debe asumir su responsabilidad" señaló Alva.

Incluso añadió que "le diré que si él no puede controlar, que lo deje a otro". Recalcó que en lo que va de su gestión, "Forsyth y sus gerentes son una decepción".

Asimismo, pidió que el ministro del Interior, Carlos Morán, acuda a Gamarra y compruebe los reclamos, y declare en emergencia el distrito, especialmente el emporio.

