Don Juan

Se podría decir que en mi taxi he encontrado de todo: billeteras, bolsas de ropa, dinero, relojes, celulares, anteojos, aretes, medicinas, llaves, entre otras cosas. Es incontable la lista de objetos olvidados que, todas las semanas, los taxistas descubrimos sobre o debajo de los asientos.

Quizá se deba a que los pasajeros viven hoy apurados, con la adrenalina a mil por hora (por esa razón toman taxi, ya que andan retrasados). Y como casi nadie realiza ejercicios de respiración o meditación antiestrés, los nervios andan a flor de piel. Porque casi todas las personas que se olvidan o dejan caer sus pertenencias de los bolsillos son nerviosas y apuradas.

CONTRASTE

Mi experiencia me dice que la oscuridad y el apuro son los mejores aliados para que la gente olvide sus cosas en los taxis. Los asientos de mi Station Wagon son negros y los tapetes del piso también, así que, antes de que desciendan los pasajeros de mi unidad, enciendo la lucecita para que estos vean si algo dejan olvidado en los asientos.

Las billeteras, los celulares y los lentes de sol son negros, así que tienden a confundirse en los asientos, especialmente en las noches. Creo que los peruanos olvidadizos deberían usar objetos fosforescentes, que reluzcan en la oscuridad. Esa podría ser una solución. O llevar adheridos a los bolsillos las llaves o las billeteras sujetadas con cadenitas de metal, como ocurría con los relojes antiguos de los caballeros del siglo pasado.

VIL METAL

Incluso así, los olvidadizos que nacen así mueren así. Tienen billeteras, pero no entiendo por qué colocan sus billetes y monedas sueltos en los bolsillos junto con las llaves, ya que, al sacar estas, salen con todo y billete. Cuando el pasajero se sienta a mi costado, varias veces ha dejado caer su dinero sin darse cuenta. Yo le tengo que advertir y le devuelvo: “Se le cayó este billete”, “Se le escapó es ta moneda”, “Cuide su billetera, maestro”.

Pero cuando se sienta atrás, allí viene lo difícil. No puedo percatarme de nada porque, con este tráfico de Lima, uno tiene que estar concentrado mirando al frente y con los cinco sentidos puestos al volante, ahora mucho más que antes. Así que en mi taxi digo lo que antes se decía de los cines de barrio: lo que ocurre atrás no es mi problema.

En esta sección, entre otras anécdotas, voy a referirme a esos misteriosos objetos olvidados en mi taxi. Empezaré la próxima semana con el increíble caso de la computadora portátil que tuve que devolver porque a mí me enseñaron que no debo tomar lo que no es mío. Y si puedo darles un poco de alegría a los pasajeros al devolverles sus cosas, ¿por qué no hacerlo? Los clientes pueden dejar sus cosas en mi taxi. Pero la honradez es un valor que yo no podría olvidar nunca.

Ilustración: BRUNO GARCÍA