Lucho Horna fue embestido por taxista mientras andaba con su bicicleta en La Molina

Lucho Horna reveló mediante su Facebook que fue atropellado por un taxi mientras montaba bicicleta en el distrito de La Molina.

El taxista no lo socorrió y le reclamó el no haberse detenido a tiempo. Además contó que el mal conductor no quiso detenerse en el cruce peatonal, ocasionando el accidente.

Por dicho impacto, el tenista salió volando y estuvo a poco de ser atropellado por otro vehículo que iba en sentido contrario.

Por fortuna, Lucho Horna sufrió lesiones leves. Algunos cortes y una rodilla inflamada producto del golpe.

