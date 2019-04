Madre dio a luz en baño del hospital Rebagliati y su bebito murió (VIDEO)

Una mujer denunció que su bebé murió luego que le negaran la atención en el hospital Angamos y Edgardo Rebagliati.

Nayma Castro Cornejo contó que esta semana cumplía 6 meses de gestación, pero ante fuertes dolores abdominales acudió al hospital Angamos.

En este nosocomio le dijeron que su bebé estaba bien, pero le recomendaron acudir al hospital Rebagliati por su cuenta.

Al llegar una encargada le habría negado la atención, por lo que la joven ingresó al baño, donde dio a luz.

"Yo no aguanté tanto el dolor, lo único que hice más cerca era meterme al baño porque ya sentía. A la hora que me meto al baño, meto mi mano y ya tenía la cabeza en mi mano. Lo único que hice fue empujar. Se me resbaló el bebé pero no sé si estaba vivo o muerto. Se demoraron 20 minutos en llegar", manifestó la madre a Canal N.

"Cuando me ponen a la silla de ruedas lo único que me di cuenta es que lo pusieron en una bolsa de basura como si fuera poca cosa", agregó.

Respuesta

A través de un comunicado, EsSalud informó que el caso está en investigación.

"Los hechos ocurridos el domingo pasado en los hospitales Angamos y Rebagliati son materia de investigación, la cual, sin duda, concluirá aplicando drásticas sanciones a quienes resulten responsables", se puede leer.

