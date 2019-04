Médico grita e insulta a paciente que le reclamó por no atender emergencia (VIDEO)

Un médico ha sido denunciado por agredir verbalmente a un paciente que le reclamó por la falta de atención en el área de Emergencia del hospital San José, en Villa El Salvador.

Según el paciente, un niño lloraba y esperaba a ser atendido pero no había médico de emergencia. Por este motivo, cuando este doctor apareció, el hombre decidió reclamarle aunque le dijo que primero atienda al menor.

Sin embargo, el médico perdió la paciencia al ver al paciente grabando y lo comenzó a agredir verbalmente.

"Fílmame, no me importa, sal de acá. Apaga la cámara, acá no estás en tu casa. Esta es mi casa, tú no tienes ningún derecho de estar acá", le dijo.

"Tú eres un ignorante. Lárgate por favor o te sacamos a la fuerza".

Por su parte, el paciente se defendió con las siguientes palabras: "Sáqueme doctor, estoy en establecimiento público".

Pese a que una enfermera pidió al médico que se calme, él continuó gritando al paciente e incluso se burló cuando invocó a la ministra de Salud, asegurando que el denunciante era un "cobarde" porque se estaba apoyando en una "mujer".

"No conoces nada, no tienes nada ignorante ¿Ministra? ¿Te apoyas en una mujer? ¡Eres un cobarde!", gritó el doctor.

Se conoció que este video se grabó el último viernes en el interior del nosocomio.

