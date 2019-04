Menor de edad denuncia que falsa abogada la golpeó en la puerta de su casa (VIDEO)

La mujer que se hizo tristemente célebre por insultar y lanzar frases racistas contra un grupo de policías en La Punta ha sido nuevamente denunciada en televisión.

Esta vez, una menor de edad acusa a Giordana Lostaunau de haberla amenazado y golpeado en la puerta de su casa.

Según la madre de la adolescente, quien fue identificada como Eliana, su hija vivió por un tiempo con la actual cuñada de Giordana Lostaunau; pero tras una pelea volvió a su casa y Giordana tomó partido por la hermana de su novio, Diego Alcalá.

Por este motivo, un día decidió acercarse a la casa de la menor junto a su pareja y la atacó luego de amedrentar al padre de la adolescente.

"Yo regresaba del dentista, primero vinieron a acecharme a la avenida de mi casa, estaba Giordana Lostaunau, Val*** y Diego Alcalá (pareja de Giordana), comenzaron a encararme en la calle y Giornana gritando porque decía que yo me quería meter con su marido", contó la menor en el pograma 'Tengo algo que decirte'.

Asimismo, la adolescente presentó un mensaje de WhatsApp enviado por Giordana Lostaunau donde presuntamente la amenaza: "Tú crees que Val*** está sola para que te llenes la boca diciendo que le vas a pegar, no seas muy lengua suelta porque por eso voy y te quemo la boca, me importa un *** quien sea tu familia, tú no tienes ni idea de quién soy".

La joven aseguró que Lostaunau es una persona agresiva y pidió garantías para su vida.

