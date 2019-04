MTC sí habilitó funcionamiento de terminal Fiori donde se incendió un bus (FOTO)

Luego del incendio del bus en Fiori, el ministro de Transporte y Comunicaciones, Elmer Trujillo, afirmó que este era un paradero informal.

Sin embargo, hoy se dio a conocer que Fiori contaba con al habilitación del Ministerio de Transporte y Comunicaciones que se dio en julio del año pasado. El documento fue firmado por el entonces director general de Transporte Terrestre, Paul Concha Revilla.

Foto: El Comercio

Este afirmó a El Comercio que se encontró atado de manos al momento de firmar dicho papel, puesto que una sentencia del 2015 de Poder Judicial eliminó la presentación de informes técnicos y estudios de impacto vial para que este sea considerado como un terminal terrestre.

Esto quiere decir que para habilitar este local solo se necesitó la presentación del DNI, firma d ela declaración jurada y un pago por el derecho al trámite.

Municipalidad de San Martín de Porres responde

Por su lado, el alcalde de San Martín de Porres afirmó que este local no operaba formalmente como terminal pues no tenía la licencia municipal, la cual le retiraron el 22 de marzo pasado. Esto porque el local no contada con las condiciones necesarias.

