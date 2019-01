Asesor del Congreso debe 20 mil dólares de renta y ofende a dueña: "todavía no me pagan"

Una mujer denunció que su inquilino, quien se presentó como asesor externo del Congreso de la República, le debe más de 20 mil dólares de renta por un lujoso departamento ubicado en la avenida Grau, en el distrito de Miraflores.

Ana Paula Pinheiro Martins, una ciudadana venezolana que vivió en el Perú por más de 12 años pero ahora reside en Madrid con su esposo peruano y sus hijos, tuvo que viajar a Lima para asistir a la audiencia por la demanda de desalojo y pago de alquiler que interpuso contra Pedro Alejandro Ochoa, asesor externo del Congreso, ya que este no le paga desde hace 14 meses, según denunció en Buenos Días Perú.

Sin embargo, Ochoa afirmó que tenía lumbalgia, por lo que el Poder Judicial reprogramó la audiencia para el 14 de marzo, generando un gasto mayor para Ana Paula Pinheiro.

La dueña del departamento, valorizado en 400 mil dólares, afirmó que Pedro Alejandro Ochoa dejó de pagar los 1600 dólares mensuales en diciembre de 2017.

Pinheiro mostró conversaciones en las que Ochoa no solo admite ser moroso, sino también asegura que lo que debe es un "sencillo".

"El asunto está que si tú vienes con esa actitud belicosa no podemos conversar, las personas educadas podemos conversar, el hecho que sea moroso no significa que sea un sinvergüenza y no te quiera pagar", dijo Ochoa a la dueña de la casa.

Cuando Ana Paula Pinheiro le preguntó por qué no pagaba, el sujeto respondió lo siguiente: "Porque todavía no me pagan. Estoy esperando a hacer esa operación para comenzar a pagarle [...] ya ha pasado muchos días, muchos meses, unos días más no le hace daño el asunto".

Cuando la periodista y la dueña del departamento llegaron al lugar, Ochoa les pidió que se retiren: "retírese de mi propiedad", dijo el sujeto.

Por si fuera poco, Pedro Ochoa también debe varios meses por el mantenimiento del edificio, en total S/ 14,791 soles.

