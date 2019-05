Mujer denuncia que su tío es víctima de sus hijastros quienes quiere quedarse con su casa |VIDEO

Una mujer denunció en Tengo Algo que Decirte que su anciano tío está siendo aprovechado de sus 3 hijastros. Esto sería para quitarle sus propiedades y el poco dinero que le queda.

Isabel del Callao contó que su tío Leopoldo se casó con una mujer llamada Julia que tenía tres hijos y ellos tuvieron una niña con síndrome de down. Sin embargo, Julia falleció y ahí empezaron los problemas.

Sus hijastros empezaron a sacarle dinero y a querer quedarse con sus propiedades, es por ello que ya no permiten que Isabel se acerqué a su padrastro.

Sin embargo, el octogenerio contó para el medio mencionado que no la pasa bien en dicha casa puesto que ya se ha caído dos veces de la escalera de su casa y no recibió atención. De las 4 habitaciones que hay en su vivienda, solo una es ocupada por el hombre mayor, quien duerme con su hija con síndrome down.

La sobrina pide ayuda, antes que los hijastros dejen sin dinero y sin techo a su tío.