Mujer dona riñón a su esposo y le salva la vida: "moriremos pero de viejitos" (VIDEO)

En las buenas y en las malas. Una pareja con más de 30 años de casados protagonizó un romántico momento este San Valentín al ser entrevistados luego de un trasplante en el Hospital Guillermo Almenara.

Y es que hace 5 años, el señor se enfermó y tuvo que someterse a diálisis, lo cual lo afectó psicológicamente.

Durante 5 años, el hombre esperó pacientemente el trasplante de riñón, pero este no llegó.

Al ver el sufrimiento de su esposo, la señora Rosa decidió donarle uno de sus riñones y salvarle la vida.

"No lo esperaba, en un principio tenía miedo, tenía dudas y al ver la insistencia de mi esposa no me quedaba otra que aceptar la muestra de cariño [...] Me ha devuelto la vida, nosotros vamos a seguir adelante, nos moriremos pero de viejitos", dijo el paciente del Hospital Almenara.

"Yo le veía a él que sufría [...] empezó a cambiar el carácter, se volvió bien irritable, todo le molestaba y a veces los calambres, veía cómo se le elevaba la presión, la anemia. Dije 'esto no puede ser'. Leí un folleto bien interesante donde una señora donaba su riñón a su esposo y les cambió la vida. Lógicamente también investigué los efectos adversos que puede haber, pero era previo a un cuidado y no pasaba nada", señaló Rosa.

En tanto, los médicos del Hospital Almenara afirmaron que la donación de órganos es un acto de amor.

