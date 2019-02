Mujer da la cara y se defiende tras impedir paso a padre con bebé: "me han hecho famosa" (VIDEO)

La mujer que impidió el paso a un hombre con su bebé rompió su silencio. Se trata de Olga Poblet, quien en conversación con Latina decidió defenderse, asegurando que el padre de familia no tuvo "maneras" de pedir el ingreso al ascensor del Real Plaza Salaverry.

"La verdad que me han hecho famosa, no me imaginé nunca [...] definitivamente todas son malas", dijo la mujer, quien vive en Estados Unidos pero está de visita en Perú.

"Me parece algo recontra abusivo. Ese tipo al cual yo no lo conozco, ese incidente pasó, sí pasó, yo no me niego. Pero no es como él dice, no es como él indica porque él solo ha publicado un video", aseguró la mujer.

Según Olga Poblet, no permitió que un hombre con un bebé ingrese al ascensor por la forma en que se lo pidió: "El señor de frente nos dijo 'salgan, salgan, este ascensor es para niños y anyway, un montón de cosas. Yo lo quedo mirando [...] por la manera en cómo se expresó".

"Yo sí me molesté, lo reconozco que me molesté [...] no lo dije en el sentido como para que él haga semejante escándalo", agregó la mujer.

"Si el señor hubiera tenido maneras de decir las cosas, quizá las cosas hubieran sido distintas, pero él no tuvo maneras", concluyó.

