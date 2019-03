Naty Muñoz: la diseñadora apasionada por la herencia textil peruana

Las danzas peruanas, los textiles y las materias primas, así como su pasión por el arte, motivaron a una peruana a demostrarle a su entorno familiar, allá por el año 1995, que uno puede dedicarse a la moda y revalorizar su cultura sin perder su esencia ni el norte.

“Siempre estuve motivada por mi madre, quien me alentó a estudiar moda. Nunca dudó de mi talento; pero uno de los factores que me hicieron dudar fue el tema económico. Sin embargo, nunca me faltó el apoyo materno, y aquí estoy”, señala Naty Muñoz.

HERENCIA. Tener a una madre apasionada por el arte y la cultura peruana, quien además se desempeñaba como maestra de danza, hizo de Naty una persona sensible, empática con su cultura y con diferentes realidades a la de ella. Al terminar el colegio, luego de haber llevado algunos talleres de diseño y de haber mostrado habilidad con el tema de los tejidos y textiles, Naty intenta primero con la academia de preparación para la Escuela de Bellas Artes. “Lo tuyo es el diseño. No sé qué haces ahí”, le dijo su madre, y fue entonces cuando todo comenzó a seguir su propio rumbo.

PRIMER CONTACTO. Hubo varios episodios en la vida laboral de la diseñadora. A los 18, viajó a Huancayo debido a una pasantía y conoció una triste realidad en torno a las mujeres.

“Las mujeres más experimentadas ya no querían seguir tejiendo, pues sentían que no ganaban nada con su talento y las hijas buscaban dedicarse a otra cosa para salir adelante. Esto fue algo que me marcó de por vida”, recuerda.

Aprendizaje. Pero su trabajo le ha traído una serie de satisfacciones. “He viajado y trabajo con comunidades en costa, sierra y selva. Cada vez que comienzo un nuevo proyecto, los artesanos se sienten un poco reacios a trabajar con un diseñador, porque piensan que les quieres enseñar algo; pero es todo lo contrario. Yo soy la que aprende de ellos”, asegura.

Desde su punto de vista, cada comunidad tiene sus pros y sus contras al momento de desarrollar un proyecto; aunque a medida que la labor se va concretando, los artesanos van entendiendo que pueden convertir su talento en algo rentable y conseguir un comercio justo. “La moda y el diseño me han empoderado económica y socialmente, como madre, como hija, como mujer en la sociedad. Yo busco brillar sin tener que opacar a nadie; más bien, al contrario, sobre todo entre mujeres”, finaliza la diseñadora.

