Navidad 2016: vendedores de desayuno tienen el gesto más lindo del mundo en fiestas

¡Conmovedor! A pocas horas de la Navidad, en Facebook circula una fotografía con un conmovedor mensaje que viene impresionando al mundo.

Se trata de los vendedores de desayuno que trabajan con su carretilla en la esquina de Vivanco con Sucre, en el distrito de Pueblo Libre, donde muchos suelen tomar su desayuno antes de ir al trabajo o a estudiar.

Es así que la usuaria de Facebook Mayra Dongo narra que ella usualmente desayuna ahí, pero que el 23 de diciembre fue un día diferente: "Leo su cartelito 'El día 23 de diciembre brindaremos chocolatada gratis para todos nuestros clientes. Feliz Navidad'", mientras los dueños usaban sus gorras navideñas.

A esto, la usuaria afirma que pidió su quinua de siempre, esperando que la chocolatada fuera para otra persona: "Pedí mi quinua para llevar y no me la quisieron cobrar, encima me regalaron un pan con tamal también! Insistí en pagarles pero me dijeron que todo lo que tenían hoy era gratis y que podía pedir lo que quisiera. De hecho no estaban cobrándole a nadie y no se hacían problema en entregar 3-4 tazas o panes".

Llamó la atención que los dueños se despiertan temprano como siempre para ofrecer sus deliciosos desayunos, pero esta vez fue totalmente gratis: "La gente se pasaba la voz y ellos atendían sin ningún reparo, sin discriminar nadie. Es más que un hermoso gesto, siempre atienden apurados y con buena onda pero hoy, aún con esa prisa, lo hicieron con una particular satisfacción".

