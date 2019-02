Ordenan clausura temporal del Aeropuerto Jorge Chávez (VIDEO)

La Municipalidad del Callao clausuró temporalmente el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tras no cumplir en colocar un aviso en contra de la discriminación.

Fiscalización de la comuna ingresó al aeropuerto para realizar una inspección; sin embargo, constataron que LAP, concesionaria del Jorge Chávez, no cumplió con colocar en un lugar visible el cartel o aviso al público con el texto "En este local está prohibido toda clase de discriminación".

Esta disposición se había dado por el caso que involucró a un integrante de Zaperoko, quien discriminó a un hombre por ser homosexual.

Tras la clausura, señalan fuentes del municipio del Callao, no se deben realizar actividades dentro del aeropuerto como salidas de viajes; sin embargo, personal de LAP se está oponiendo a la medida y no ha acatado que las puertas se cierren.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones está enviando a un Procurador para constatar la clausura y tomar medidas.

Según Juan Carlos Torres, gerente de Licencia y Fiscalización, LAP había sido multado anteriormente por este caso. Pese a ello, no colocó los carteles correspondientes.

En breve, dijo, empezarán a retirar a las personas que se encuentran dentro del aeropuerto. "Es una clausura de orden temporal y estamos coordinando para que no se vean afectados los vuelos nacionales e internacionales, pero no debe seguir operando. La discriminación es un tema serio, no puede ser posible que en nuestro principal aeropuerto se estén dando estos casos", refirió.

Agregó que la clausura puede levantarse de inmediato si LAP cumple con subsanar su falta.

HAY MÁS...