Pastor evangélico denuncia que hinchas de Alianza Lima quieren quemar iglesia tras invadir estadio de Matute

Los miembros de la iglesia cristiana El Aposento Alto denunciaron ayer que los hinchas de Alianza Lima han amenazado con quemar la sede central de la congregación, ubicada en la avenida Gerardo Unger, en Independencia.

“Los barristas del cono norte han amenazado con venir a agredirnos; incluso, van a incendiar la iglesia. Por todos lados, internet, llamadas telefónicas, nos están diciendo eso”, manifestó Bitia Santana, hija del líder de esta secta, Alberto Santana.

(FOTO) Líder de El Aposento Alto, Alberto Santana, mostró documentos de compra de explanada de “Matute” y denuncia amenazas





Como medida de prevención, policías de la comisaría del distrito resguardan el local de día y de noche.

Por su parte, Alberto Santana, en conferencia de prensa, argumentó que “no hay irregularidad, en absoluto”, en la compra de la explanada del estadio Alejandro Villanueva, “Matute”; ya que los predios fueron adquiridos a personas naturales a través de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos durante los años 2016 y 2017.

(FOTO) En “Matute” ayer no se registró ningún disturbio.

“Unos propietarios nos ofrecieron vender un terreno vecino a Alianza Lima. No le estamos quitando al club ningún metro cuadrado”, declaró el pastor, subrayando que dicha operación “nunca fue impugnada”.

“Luego lo inscribimos a nuestro nombre en el municipio de La Victoria, pagando el impuesto predial”, agregó. Este trámite se realizó durante la gestión del exalcalde Elías Cuba, acusado de integrar la banda criminal “Los Intocables Ediles”.

(FOTO) Insisten en que su posesión es legal

Alberto Santana destacó las declaraciones de la exadministradora de Alianza Lima, Susana Cubas, quien en el 2017 dijo que “la explanada nunca fue de Alianza Lima; siempre fue de la municipalidad”.

(FOTO) Hinchas quieren quemar iglesia tras invadir estadio

LO NIEGA TODO.

El pastor insistió en que no hay proceso judicial por la posesión de explanada; por ello no había necesidad de un permiso judicial para ingresar y tomar posesión del espacio. Indicó que pintó de blanco las paredes de Matute, tapando la insignia del club, como “símbolo de amor y paz”. Recalcó que no tiene amistad con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

OJO CON ESTO:

Pastor evangélico Alberto Santana habla sobre Keiko Fujimori (VIDEO)

Pastor evangélico Alberto Santana explica por qué pintaron símbolos de Alianza Lima (VIDEO)

Hinchas de Alianza Lima atacan iglesia evangélica 'El Aposento Alto' en Arequipa (VIDEO)

Alianza Lima: crean memes tras invasión de evangélicos en explanada de Estadio Matute (FOTOS)

Barristas de Alianza Lima expulsan a golpes a miembros de iglesia el “Aposento Alto” (FOTO)

HAY MÁS...