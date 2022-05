¿Perdiste la llave de tu candado y quieres abrirlo? 4 trucos sorprendentes [VIDEO]

Poder abrir un candado es quizá una de las cosas más difíciles. Intentarlo a veces nos demanda energía, cansancio y terminamos por echar a la borda todo el esfuerzo puesto hasta el momento.

En muchas oportunidades peleamos con esta situación por nuestro propio descuido, casi siempre sucede porque olvidamos su llave y entonces tenemos que terminar llamando al cerrajero para que lo rompa. Sin embargo existen diferentes maneras para evitar esto.

En la red social de YouTube, la cuenta Talaxaga subió un exitoso tutorial donde nos brindan cuatro formas para poder lograr abrir un candado. Aprender estos trucos es muy sencillo porque el material es muy dinámico y explicativo.

Antes de finalizar el tutorial, te enseña a hacer un candado casero con tan solo un tenedor, algo sorprendente y que lo cual solo necesitas mucha creatividad y paciencia.

Este tutorial subido a YouTube ya es un éxito pues ha logrado ser reproducido más de 4 millones de de veces a tan solo 9 días de haber sido publicado. Además tiene más de 38 mil "Me gusta" y 4 mil "No me gusta".

A continuación te dejamos el tutorial.

