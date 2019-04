​Realizan la segunda edición del CADE Digital 2019

Por segundo año consecutivo, IPAE realizará una nueva edición del CADE Digital 2019, el cual tiene como lema: "Vive Digital, la ruta de la competitividad es digital".

Una encuesta realizada por IPAE a los participantes del último CADE Digital del 2018, arrojó que el 31% de los encuestados aseguran que aún no cuentan con un plan de transformación digital (TD) en sus organizaciones.

Entre las razones por las cuales se han visto impedidos de desarrollar dicho plan, se encuentran las siguientes:

Ausencia de un equipo que lidere la transformación digital (39%)

Falta de un análisis o información concreta sobre el impacto de la TD en la vida de una organización (37%)

“La competitividad del país y sus empresas, en el mundo actual, requiere ir por la ruta digital, ignorarlo no es una opción. En tal sentido, esta segunda edición IPAE enfatizará cuatro aspectos: (i) mostrar el valor que la TD genera en los negocios, en diferentes sectores y tamaños, a partir de experiencias y casos concretos de empresas nacionales e nternacionales; (ii) mostrar rutas para que las empresas, academia y gobiernos definan sus planes y comiencen a implementar, (iii) contribuir a formar un ecosistema sólido y que cree liderazgos que muevan la economía, y (iv) lograr compromisos de acciones digitales para la competitividad del país”, señaló Jaime Aguirre Guarderas, Presidente de CADE Digital 2019.

Son más de 12 reconocidos conferencistas, líderes empresariales y destacados funcionarios nacionales e internacionales quienes participarán en este segundo foro digital, en el cual abordarán los siguientes temas:

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL PERÚ

- Bárbara-Chiara Ubaldi (Italia), Deputy Head of Division and Head of Digital Govermment and Open Data Team OECD, dará a conocer los resultados de un estudio realizado por la OCDE para conocer las brechas en materia de TD del Perú en el ámbito público y privado en relación a otros países de la región y a nivel mundial.

- Fiorella Molinelli, Presidenta de Essalud y Claudia Suárez, Superintendente Nacional de SUNAT, hablarán sobre sus experiencias de competitividad y digitalización en el sector público

TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS

- Álvaro Merino Reyna (Perú), CEO de Sapia, presentará casos de uso real de Inteligencia Artificial (IA) en el Perú, con retorno o beneficio tangible en empresas de diferentes tamaños e industrias.

Se contará con un panel de representantes de algunas de esas empresas para

conversar sobre el cambio cultural, el efecto en el negocio, la dificultad para implementar la tecnología, los niveles de inversión, etc.

MONETIZACIÓN DE LAS INVERSIONES EN TD

- Heitor Martins (Brasil), Leads Digital Practice en Latinoamérica de McKinsey, presentará ejemplos de organizaciones que realizan su TD y cómo enfocan el retorno de sus inversiones.

EXPERIENCIAS Y RUTAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

- Jerry Lewis (EEUU), Líder de Transformación Digital de IBM México y Alejandro Ramírez- (México)Presidente CEMEX Colombia, darán su testimonio del proceso de TD realizado por CEMEX.

Pedro Malo (Perú), Vicepresidente Corporativo de Estrategia y Digital de Alicorp nos contará su experiencia de cómo han incursionado en la TD.

- Eduardo Morón (Perú), Presidente Directorio de APESEG (Asociación Peruana de Empresas de Seguros), nos hablará de como un sector trabaja de forma conjunta y colaborativa para el desarrollo de productos digitales (SOAT Digital).

TALENTO DIGITAL

- Ivette Johnson (Puerto Rico), Gerente General de SHIFT, dará a conocer los resultados de un estudio realizado por SHIFT sobre el gap existente entre los gerentes generales en más de 120 grandes empresas en el Perú para la TD.

- Bernardo Sambra (Perú), Gerente de Gestión y Desarrollo Humano del BCP, contará su experiencia desde el punto de vista del cambio cultural y su gestión en la TD que viene realizando el BCP.

El evento se realizará el próximo 24 de abril en el Hotel Los Delfines y está dirigido a decision makers públicos/privados/academia: gerentes generales y gerentes de transformación digital.