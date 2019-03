San Borja anuncia servicio de movilidad pública gratuita

Buena noticia para los que viven en San Borja. La municipalidad de este distrito anunció que pondrá en marcha un servicio de movilidad pública gratuita.

Se trata de tres buses, incluido uno eléctrico y no contaminante, que recorrerán casi 12 kilómetros de las calles de San Borja.

Esta iniciativa forma parte de plan de transporte multimodal, a fin de reducir la informalidad y mejorar la seguridad.

RUTAS:

- Ruta 1: Auxiliar Panamericana Sur (calle Canarias) / Avenida Primavera / Avenida Buenavista / Avenida Cavalier / Avenida San Borja Sur / Centro Comercial Ebony.

- Ruta 2: Avenida San Borja Sur (cruce con Aviación) / Centro Comercial Ebony.

INICIO:

El servicio será puesto en marcha desde el miércoles 6 de marzo.

La Ruta 1 funcionará de lunes a viernes, entre las 7 a.m. y las 11 p.m., mientras que la Ruta 2 lo hará de lunes a viernes entre las 7:30 a.m. y 9 a.m.

