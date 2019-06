Serenos de San Bartolo son captados abandonando a señor cuando sufría convulsiones│VIDEO

Dos serenos de San Bartolo fueron captados abandonando en la calle a un hombre que sufría convulsiones.

La familia de la víctima denunció que Joel Córdova se encontraba en una panadería, tras salir de su trabajo, cuando empezó a sentirse mareado, según señalaron a Buenos Días Perú.

Personal de la panadería llamó a Serenazgo para que el hombre sea auxiliado. Los serenos acudieron al lugar y se llevaron al señor; sin embargo, lo abandonaron a la altura del puente San Bartolo, a pocas cuadras de la posta médica.

Según la familia, los serenos pensaron que Joel Córdova se encontraba en estado de ebriedad porque habría vomitado y convulsionado al interior del patrullero.

En plena pista, el hombre fue auxiliado por los vecinos, pero cuando fue trasladado al hospital ya era demasiado tarde.

La familia informó que Córdova fue internado por dos semanas e incluso estuvo en coma, por lo que sufrió un daño cerebral que lo ha dejado sin habla.

"Mi esposo ya no va a ser el mismo, no recuerda nada [...] no lo han atendido a tiempo, miren las consecuencias", manifestó la esposa de Joel Córdova.

"Él no estaba enfermo (antes de este ataque), él ha sufrido neurocisticercosis [...] lo que me dice el doctor es que él no ha tenido el tiempo (suficiente) para atenderlo", dijo el hijo de la víctima.

La familia pidió a la Municipalidad de San Bartolo dar una respuesta y entregar el resto de imágenes de las cámaras de seguridad.

Cabe resaltar que la neurocisticercosis se origina por parásitos y se presenta con una crisis epiléptica. Tiene buen pronóstico cuando se trata a tiempo.