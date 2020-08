Inseguridad ciudadana en Lima: Siete medidas para protegerse de los robos [VIDEO]

“Cualquier bien puede recuperarse, la vida no”, afirma Gabriel Lerner, socio fundador de I.S.E.G., y tiene mucha razón. Solo este lunes, un estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos estuvo a punto de perder la vida por resistirse a ser robado. Hace dos semanas, la universitaria Elizabeth Cacsire Janampa , no tuvo la misma suerte. El especialista en seguridad estuvo en el bloque Servicios del nuevo programa “Ojo en familia” y brindó algunas recomendaciones de seguridad.

1.- No resistirse. “El delincuente no tiene como objetivo principal atentar contra la vida de la persona, sino contra los bienes, explica. Tener una mala reacción solo puede desencadenar que el delincuente atente contra su vida. “Tienen que entender que el delincuente tiene miedo porque no es normal lo que esta viniendo a hacer”, señala.

2.- ¿Cómo reaccionar? No tenga reacciones o movimientos bruscos que puedan poner más nervioso al delincuente y evite mirarlo a los ojos. “Hay delincuentes que pueden sentir que han sido descubiertos, así que pueden tener una reacción mas violenta”, indica.

3.- ¿Cuándo protegerse? Solo si su vida esta siendo amenazada. Lerner recomienda practicar defensa personal, comprar armar no letales y, si la persona va a entrenarse, armas letales. Esto solo si hay un intento de violación, de acuchillamiento, etc.

4.- Testigo de un asalto. Lo primero que debe hacer es recurrir a la autoridad respectiva, es decir, llamar al 105 que es la central de emergencia de la policía. No olvide ponerse a buen recaudo, porque de lo contrario puede caerle una balas perdida o el delincuente puede percatarse de su presencia.

5.- Hogar protegido. Capacite a las personas que se quedan en casa, es decir, a sus hijos y trabajadores. Si se recibe la llamada de un delincuente que asegura ser un familiar, lo mejor es que todos sepan cómo actuar. En este caso, se pueden acordar palabras claves para identificarse.

6.- En lugares públicos. Si detecta que hay o puede haber una balacera, lo primero que debe hacer es tirarse al piso. “Es más lógico que la bala vaya hacia arriba o al medio, pero no al piso”, afirma. En los restaurantes, lo más recomendable es sentarse lo más alejado de la puerta y no de espaldas.

7.- Negocios seguros. En el caso de los tenderos, la mejor opción es contratar personal de seguridad, que este identificando constantemente a los delincuentes. En el caso de asaltos, usualmente en la noche o al cierre del local, tener sistemas electrónicos o alarmas, para que envíen una alerta a una central de emergencia.

Recuerda que el programa “OJO en Familia” se transmite en vivo de martes a viernes de 11 a.m. a 12 p.m. vía Facebook Live de OJO y la web de OJO (www.ojo.pe). Recuerden que pueden realizar sus consultas de salud, servicio y legal en el post que se lanza en el Facebook DiarioOjo. ¡Mire el video!