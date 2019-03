Cámaras registran a dos mujeres mientras robaban un perrito (VIDEO)

Una mujer denunció que dos personas se robaron a su mascota dentro de una casa en San Martín de Porres.

Según la dueña, dejó a su perro poodle de un año y medio dentro de su departamento, ubicado en un segundo piso, pero cuando regresó este ya no estaba.

"Abro la puerta y le digo 'hijita' y ya no estaba. El colchón seguía igual, intacto todas las cosas, incluso había un celular en la parte de la tarima, accesible para que lo agarren, y no, de frente a mi perra", contó Priscila Silva.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se puede ver a dos mujeres llevándose a Estrella, la perrita.

No obstante, la dueña no se explica cómo hicieron las dos mujeres para ingresar al lugar y llevarse al can.

Desesperada

Priscila Silva hizo la denuncia en la comisaría de Condevilla. Además, ofrece una recompensa de 100 dólares.

La dueña también solicitó que la devuelvan anónimamente si es posible.

HAY MÁS...