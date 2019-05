Sujeto golpea brutalmente a conductor del Corredor Azul por no parar donde él quería (VIDEO)

Un pasajero agredió salvajemente a un conductor del Corredor Azul porque este no le permitió bajar en un lugar no autorizado en el Rímac.

La víctima, identificada como Ever Huanca Paucar, dijo a Latina que el bus se encontraba en el tercer carril cuando el pasajero, de nombre Gabriel Bazán Facundo, le pidió que abra la puerta.

"Yo me abrí al tercer carril para avanzar y la luz roja me alcanza ahí. Un usuario me solicita para poder bajar en el tercer carril. "Tú puedes usar el criterio personal para que me puedas dejar acá" (le dijo). No señor, acá no se trata de usar el criterio personal, yo estaría contra el reglamento de tránsito si abro la puerta en el tercer carril poniendo en riesgo su vida", expresó el conductor.

(FOTO) Este es el rostro del sujeto que agredió al conductor

Tras la agresión, el pasajero caminó tranquilamente a la puerta; sin embargo, el conductor lo siguió para impedirle que baje.

Gabriel Bazán Facundo, entonces, intentó fugar saltando por la ventana, pero fue retenido en la pista ante los reclamos de los pasajeros del bus, quienes salieron a favor del chofer y aseguraron que el sujeto quiso que el carro pare en un lugar no autorizado.

Además, tanto el conductor como los pasajeros manifestaron que Bazán enseñó un arma de fuego para intentar amedrentar a Huanca Paucar.

Ambos llegaron a la comisaría de El Manzano, donde el conductor denunció la agresión.

Se informó que Gabriel Bazán Facundo no quedó detenido e incluso la familia de este joven amenazó con golpear al conductor por realizar la denuncia.

