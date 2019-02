Sujeto golpea e insulta a cajera de supermercado y llama "indios" a clientes (VIDEO)

Un sujeto golpeó e insultó a una cajera del supermercado Plaza Vea y lanzó frases racistas contra los clientes que intentaron defender a la joven.

El lamentable hecho ocurrió en el mencionado supermercado ubicado en la avenida Camino Real, en el distrito de San Isidro.

Según testigos, el hombre golpeó en la cara a la cajera tras conocer que la joven se equivocó en calcular el vuelto de su compra.

"No le dije ninguna caja, dame mi vuelto, no mientas ¿por qué mientes? Estás mintiendo, estás mintiendo. Ya, dame mi plata", dijo el hombre a la joven.

Sin embargo, al darse cuenta que estaba siendo grabado por clientas, comenzó a burlarse de ellas: "Loca de m... eres una p...".

"Estúpida, dame mi plata, no, yo te he dado 2 billetes de 10", volvió a decir el agresor a la trabajadora de Plaza Vea, a quien también llamó "incapaz".

Pero eso no fue todo, ya que el sujeto comenzó a lanzar frases racistas contra los clientes del supermercado, quienes le reclamaron y lo echaron del lugar: "a loca que me cobró lo que no era, me mintió. Indios".

Cabe resaltar que el supermercado reservó identidad del agresor y dijo a Panamericana que el sujeto tiene esquizofrenia.

Se trataría de un cliente habitual, por lo que los familiares de la víctima pidieron que Plaza Vea tome cartas en el asunto.

HAY MÁS...